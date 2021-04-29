Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir, nereli, kaç yaşında?Tam kapanmada çalışanların hakları neler? | İşveren ve çalışanların tam kapanma sürecinde dikkat etmesi gerekenlerİstanbul'da çıkan yol verme kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu!İzmir’de uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandıTekirdağ’da bir fabrikada çıkan yangın 4 saat süren müdahale sonucu söndürüldüMüge Anlı canlı yayın izle, 29 Nisan Perşembe | Müge Anlı son bölüm youtube full izleSerbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatlarıSinop'ta vatandaş tam kapanmadan önce bayram tıraşını oldu29 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiÖzcan Deniz, oğlu Kuzey'in doğum gününü Instagram'dan kutladı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ankara’da zehir tacirlerine polis baskını! Yakalanan uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet hap çıktı

Ankara’da zehir tacirlerine polis baskını! Yakalanan uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet hap çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada yakalanan yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet uyuşturucu hap çıktı.

Ankara’da zehir tacirlerine polis baskını! Yakalanan uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet hap çıktı

Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Etlik Mahallesi'nde semt pazarında çalışan Irak uyruklu A.M.E.A.'nın uyuşturucu satıcısı olduğunu tespit etti. Semt pazarına baskın yapan ekipler, orada bulunan Irak uyruklu A.M.E.A.'nın üst aramasında Captagon olarak da bilinen 840 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT