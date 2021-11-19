Ankara'daki gaz patlamasının ardından acı haber geldi! Savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı! 2 ölü 4 yaralı var!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alan Kuyu Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana patlama meydana geldi. Olaya ilişkin AFAD'dan gelen açıklamada; patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise merak edilen sorunun yanıtını kamuoyuna duyurdu. Koca, korkunç patlama sonucu bir bölümü moloza dönüşen binada ağır yaralanan Türkmen baba ve kızının yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Patlamanın gerçekleştiği ilk andan itibaren olay yerinde çalışmalarını sürdürmekte olan AFAD'dan açıklama gelmişti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu söyleyen AFAD, "Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

VALİ ŞAHİN AKTARDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlama sonucu 6 yaralının hastaneye kaldırıldığını, sonrasında baba ve kız olduğu bilinen Türkmen uyruklu 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirerek "Patlamanın neticesinde 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Şu an Irak Türkmeni aileden 2 vefat var. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Enkazda arama kurtarma ve teknik incelemeler devam ediyor. Enkaz altı titizlikle inceleniyor. Binada hem doğalgaz var hem de LPG sistemi var. Bunun sonucu teknik incelemenin ardından belli olacak" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın LPG kaynaklı olduğunu belirterek, "Teknik ve detaylı inceleme ile patlamanın sebebi belirlenecek. Durum netleşince daha detaylı bilgi verilecek. 6 yaralımız var" demişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Korkunç patlamaya ilişkin detaylar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirek, soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.