Ankara'daki hamam ve sauna sahipleri seslerini duyurmak için peştemalleri ile sokağa döküldü

Koranavirüs salgını sebebi ile uzun süredir dükkanlarına zincir vuran mekanlar, alınan yeni kararla birlikte 1 Temmuzda kapılarının tekrar açacak. Hamam ve saunaların açılıp açılmayacağı merak konusu olurken, kendileri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmaması tellakcıları sokağa döktü.

SOKAKTAKİ PEŞTEMALLİLER

Ankara'da peştemalleri ile yola düşen hamam sahipleri tellaklarını giyerek yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.

Kendilerinin maddi sıkıntıda olduklarını, eve para götüremediklerini belirttiler. Basına da konuşan hamam sahipleri 1 Temmuzda kısıtlamaların kalkmasıyla açılacak mekanların belli olması, hamam ve sauna hakkında yaşanan belirsizliğin son bulması gerektiğini vurguladı. Bütün çalışanlar olarak bir araya gelerek pankart açıp seslerini duyurdular.

VATANDAŞ ŞAŞTI KALDI

Sokakta yaşananlara anlam veremeyen vatandaş peştemalli insanları görüntülerini çekti. Bir süre sonra gerçekleşen eylem olaysız bir şekilde son buldu.