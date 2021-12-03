TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Ankaragücü ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Ankaragücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Balıkesirspor maçı 6 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Balıkesirspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Ankaragücü - Balıkesirspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Samet Özkul yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Selim Özen görev alacak.