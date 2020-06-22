Ankaragücü Başkanı Fatih Mert duyurdu: "Kural hatası ve maç tekrarı..."

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 28.haftada oynanan ve 2-1 mağlıp oldukları Başakşehir maçında iptal olan gol nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası olduğunu ve maçın tekrarı için başvuru yaptıklarını belirtti.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"BAŞVURUMUZU BUGÜN YAPTIK"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık.''