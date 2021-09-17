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Ankaragücü - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları ile futbol heyecanı yaşanmaya devam edecek. Bu kapsamda Ankaragücü ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise internette Ankaragücü - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Ankaragücü - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda Ankaragücü ile Menemenspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Ankaragücü - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ANKARAGÜCÜ - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Menemenspor maçı 20 Eylül 2021 Pazartesi günü oynanacak. Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. 

ANKARAGÜCÜ - MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Menemenspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. 

Müsabakayı hakem Sarper Barış yönetecek. Barış'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise İlker Yasin görev alacak.

Ankaragücü - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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