Ankaralılar kara kara düşünüyor! Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam onaylandı! 2 lira birden fırladı! Gözler İstanbul'da

Ankara Fırıncılar Odası, Ankara genelinde ekmeğe yüzde 40 oranında zam tarifesini onayladı. Gözler şimdi İstanbul'da ekmeğe yapılacak zamda.

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Ankaralılar kara kara düşünüyor! Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam onaylandı! 2 lira birden fırladı! Gözler İstanbul'da

Türkiye, canavar adı verilen enflasyonla başa çıkmıyor çalışıyor.

Her gün mazot ve dolar fiyatlarının artması iğneden ipliğe zammları beraberinde getiriyor.

Ankara'da zam ekmeğe zam isteyen fırıncılar bu kez istediklerini aldı.

Başkent'te ekmeğe zam

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA), Ankara Fırıncılar Odası’nın almış olduğu kararı haber merkezlerini duyurdu.

5 TL'den 7 TL'ye yükseldi

Buna göre Ankara'da 200 gram ekmeğe yüzde 40 zam gelirken ı 5 TL’den satılan ekmek 7 TL’ye çıktı.

Bir diğer yandan kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğinin fiyatı ise 8 TL’den 10 TL’ye yükselmiş oldu.

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