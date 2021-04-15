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Ankaraspor - Altay maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

Futbol heyecanının sürdüğü TFF 1.Lig'in 30.haftasında Ankaraspor, Altay'ı konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler Ankaraspor - Altay maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

Ankaraspor - Altay maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden futbol maçları tam gaz sürüyor. Bu kapsamda ligin bitimine 4 hafta kala yarışın kızıştığı TFF 1.Lig'de play-off potası içerisinde yer alan Altay, ligde kalma mücadelesi veren Ankaraspor'a konuk oluyor.

ANKARASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaraspor- Altay maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) oynanacak. Ankara'daki Osmanlı Stadyumunda saat 16.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, Bein Sports Max 1'den ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Zorlu mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yapacak. Altay'ın yardımcılıklarını ise Uygar Bebek ve Murat Şener yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Lütfullah Aslan olacak.

Bu maç öncesi Altay 53 puanla ligde 5.sırada yer alıyor. Ev sahibi Ankaraspor ise 22 puanla 17.sırada yer alıyor.

ANKARASPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE 

Ankaraspor- Altay maçını TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

TRT Spor canlı yayın izle 

Tayfun Altuntaş
Editör
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