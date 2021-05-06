Ankaraspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 1.Lig'in 34.haftasında Ankaraspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki Ankaraspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Ankaraspor ,İstanbulspor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Ankaraspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
ANKARASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ankaraspor ile İstanbulspor arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Osmanlı Stadyumunda saat 18.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sport 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.