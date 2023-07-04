Karşılıklı atamalar yapıldı! 13 yıl sonra yeniden!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış resepsiyonunda bir araya gelmesi, ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu buluşma, Türkiye ve Mısır arasındaki iletişimin ve diyaloğun yeniden başlamasına katkı sağladı.
Yeni Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen
Karşılıklı atılan adımlar kapsamında Türkiye Kahire Büyükelçiliği, 13 yılın ardından yeniden açıyor.Bu göreve ise Salih Mutlu Şen'in getirildiği açıklandı.
Yeni Mısır Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy
Karşılıklı atılan adımlar kapsamında Mısır Ankara Büyükelçiliği, 13 yılın ardından yeniden açıyor. Bu göreve ise Amr Elhamamy'in getirildiği açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar.
Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.
Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."