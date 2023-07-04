Karşılıklı atamalar yapıldı! 13 yıl sonra yeniden!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış resepsiyonunda bir araya gelmesi, ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu buluşma, Türkiye ve Mısır arasındaki iletişimin ve diyaloğun yeniden başlamasına katkı sağladı.

Yeni Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen

Karşılıklı atılan adımlar kapsamında Türkiye Kahire Büyükelçiliği, 13 yılın ardından yeniden açıyor.Bu göreve ise Salih Mutlu Şen'in getirildiği açıklandı.

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Yeni Mısır Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy

Karşılıklı atılan adımlar kapsamında Mısır Ankara Büyükelçiliği, 13 yılın ardından yeniden açıyor. Bu göreve ise Amr Elhamamy'in getirildiği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: