Anket yasağı öncesi son seçim anketi yapıldı! İşte seçimi kazanacak aday

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Türkiye büyük millet meclisi milletvekili seçimlerine 10 gün kala son seçim anketi yayınlandı. İşte seçimi kazanacak aday.

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Anket yasağı öncesi son seçim anketi yapıldı! İşte seçimi kazanacak aday

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerine giderken araştırma şirketleri seçim yasaklarının başlamasına az bir süre kala anket sonuçlarını açıklamaya başladılar.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 27 Nisan - 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda 26 ilde 2 bin 523 kişiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

"BU PAZAR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

Mayıs ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.5, CHP'nin oy oranı yüzde 26.7, HDP'nin oy oranı yüzde 9.4, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.2, MHP'nin oy oranı yüzde 8.0, Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 2,1, Türkiye İşçi Partisi'nin oy oranı yüzde 1.8 ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1.5 çıktı.

Anket yasağı öncesi son seçim anketi yapıldı! İşte seçimi kazanacak aday

BU PAZAR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)

AK Parti: %38.5
CHP: %26.7
HDP: %9.4
İYİ Parti: %8.2
MHP: %8.0
Memleket Partisi: %2.1

TİP: %1.8

Yeniden Refah Partisi: %1.5
Diğer Partiler: %3.8

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLK TUR

ASAL Araştırma, katılımcılara, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu da yöneltti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 49.1, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 46.3, Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 2.7 ve Ata İttifakının adayı Sinan Oğan’ın oy oranı ise yüzde 1.9 çıktı.

Anket yasağı öncesi son seçim anketi yapıldı! İşte seçimi kazanacak aday

BU PAZAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA HANGİ ADAYA OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)

Recep Tayyip Erdoğan: %49.1
Kemal Kılıçdaroğlu: %46.3
Muharrem İnce: %2.7
Sinan Oğan: %1.9

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA

Araştırmada katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa ve ikinci turda yalnız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olsa, siz oyunuzu hangisine verirdiniz?” sorusu da yöneltildi. Kararsızlar, oy vermeyeceğim ve cevap yok yanıtları oransal olarak dağıtıldığında;

Recep Tayyip Erdoğan:%50.8
Kemal Kılıçdaroğlu:%49.2

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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