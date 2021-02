Anne Babaya Sevgililer Günü hediyesi | Anne ve babaya Sevgililer Günü mesajları, sözleri

Dünya genelinde 14 Şubat günü Sevgililer Günü kutlanmaktadır. Sevgililer Günü'nde anne ve babalara da hediye alınabilmektedir. Sizler de anne ve babalarınızı şaşırtmak ve mutlu etmek için hediyeler almak istiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte anne babaya alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri ve mesajları...

ANNE BABAYA SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ

Kişiye Özel İkili Anne & Baba Beyaz Kupa Bardak Takımı

Cüzdan

Kemer

Saat

Kolye, küpe takım

Tesbih

Çakmak

Ayakkabı

Bileklik

Çalışma, Not Defteri

Ahşap Şehri Isme Özel Tesbih Tesbih Anahtarlık Çakmak ve Cüzdan Set

Tatil bileti

Arabaya alınacak eşyalar

Kıyafet

Kravat

Çerçeve

Tablo

Çanta

Kremler

Kitap

Kılıf

Çiçek

Parfüm

Lamba

Albüm

Müzik kutusu

Özel çizim resim

El işi örgüler

El yapımı eşyalar

Kalem

ANNE VE BABAYA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Eğer bu dünyada yaşayan bir baban varsa, bayramdan bayrama da olsa gidip elini öpebiliyorsan bu hayatta çok şeyin var demektir. Allah’a ne kadar şükretsen azdır.

Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, üzerimden duayı hiç eksik etmeyen, benim için her an endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacım olan sevgi için her gün orada olduğunu biliyorum.

Baba ne kadar hayata karşı dimdik durursa evladı da öyle yapar, baba neşeyle güler mutlu olursa evladı da mutlu olur, baba yaşadığı sürece evladı da yaşar. Allah’ım sana uzun ömürler versin canım babam.

Bana yolları göstermek için orada olduğun sürece, hiçbir şey için endişelenmem gerekmiyor. Seni seviyorum anneciğim.

Her yolunu gözleyeceğin bir baban varsa, eve geldiğinde yavrum deyip seni kucaklarsa, canın sıkıldığı zaman alıp sana destek olursa. Allah’a binlerce kez şükretmelisin.

Sarılmaya ihtiyacım olduğunda, kolların benim için her zaman açık. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda, her zaman yanımdasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda, en iyi öğretmensin. Gücün ve sevgin bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim.

Ben çocukken hep seni örnek alırdım. Oynadığımız oyunlarda ben hemen baba oluyordum. Çünkü babalar güçlü ve cesur yürekliydi. Bende şimdi senin gibi bir baba oldum canım babam. pekguzelsozler.com Senin verdiğin nasihatler sayesinde bugünlere geldim. Canım babam seni çok seviyorum.

Çocukken, bana örnek olmak için benden önce; gençken, her ihtiyacım olduğunda beni gözetmek için arkamdan, yetişkin olduğumda ise destek vermek için hep yanımda yürüdün. Her an yanımda olduğun için sana minnettarım.

Annem bu dünyanın en şanslı insanı çünkü senin gibi bir kocası var. Ben bu dünyanın en şanslı insanıyım çünkü benim de senin gibi koca yürekli, sevgi kalpli bir babam var.

Gözyaşı döktüğümde, neşeli olduğumda ya da korktuğumda, yanımda her zaman sen vardın. Her zaman orada olduğunu biliyorum.

Babam sen bizden ayrılalı benim yüzüm gülmedi hiç, sensizlik zamanla geçer dediler ama benim ki geçmedi. Ben her gece rüyalarımda seni görüyorum. Baba baba gel diye sana sesleniyorum. Canım babam seni çok seviyorum.

Sen benim ilham kaynağımsın. Çocuklarım için her zaman senin gibi bir anne olmak istemişimdir, böylece beni yetiştirmiş olduğun gibi onları yetiştirebilirim.

Evladının derdini kendi derdi olarak gören, evladı güldüğü zaman gülen, evlat kıymet bilmese de evladına küsmeyen canım babam seni çok seviyorum.

Bana iyi bir insan olmak için ihtiyacım olan her şeyi sen öğrettin. Sen sadece annem değil, aynı zamanda öğretmenimsin.

Küçükken en çok babamızın verdiği nasihatlere kızardık, şimdi ise o nasihatler sayesinde hayatın karşısında dimdik duruyoruz.

Annelerimizin bizi en mükemmel şekilde yetiştirme çabaları olmasaydı bu dünya asla harika olmazdı.

Ben senden ne kadar uzakta olursam olayım, benim aklım, kalbim her zaman seninle babacığım. Sen bizleri merak etme sen iyi olduğun sürece bizde iyiyiz.

Benim annem olduğun için çok mutluyum. Bana her zaman inandığın ve benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim.

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek. Canım babam seni çok seviyorum.

Sen benim kalbimin içinde tuttuğum en güzel şeysin.

Şuan seni çok ama çok özledim babacığım. Yavrum deyip boynuma sarılmanı, senin yanında yürümeyi, sana bakıp gülümseyerek sana sarılmayı çok özledim Babam.

Bugüne kadar gördüğüm en güzel anne olduğun için teşekkür ederim.

Bir baba evladına soğuk ve mesafeli gibi görünebilir ama bir babanın yüreği sıcacıktır, evladına uzak görünüp en yakın olandır. Babam seni çok seviyorum.

Söyleyeceğim hiç bir söz, sevgine ve desteğine teşekkür edemeyecek biliyorum. İyi ki varsınız...

Biliyor musun baba üzüldüğüm zaman senin gülüşlerin aklıma geliyor ve üzüntüm hemen geçiveriyor. Gülüşün beni mutlu etmeye yetiyor, seni çok özledim canım babam.

Her insanın babası böyle senin gibi iyidir diyorum ama başkalarının babalarının yaptıklarını duyunca benim babam bir taneymiş diyorum. Seni çok seviyorum babam.

Canım babam sana olan sevgimi nasıl kelimelerle anlatabilirim ki, insan senin gibi bir babanın sevgisine sınır koyabilir mi ki. Canım babam seni sınırsızca çok seviyorum.