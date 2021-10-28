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Anne oldu, kendi sütünden tereyağı üretip, eşinin beğenisine sundu!

Laura Hall isimli bir anne, bebeğine emzirdiği sütünden, tereyağı yaptı. Anne sütünden üretilen tereyağını eşine tattıran Hall, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Son zamanlarda dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformu haline gelen TikTok'ta her geçen gün yeni bir olaya şahitlik ediliyor. Kullanıcılar, canlı yayın ve keşfet özelliği sayesinde keşiflerini, mutluluklarını veya itiraflarını takipçileriyle paylaşabiliyor. Son olarak, Laura Hall isimli taze anne, kendi sütünden ürettiği tereyağını "En büyük başarım" notuyla takipçileriyle paylaştı. Eşine bu üretimini tattıran kadın, o anları anbean kamera kaydına aldı.

Anne oldu, kendi sütünden tereyağı üretip, eşinin beğenisine sundu!

"MEME SÜTÜNDEN TEREYAĞI"

Bebeğini emzirdiği sütten, yemekler için kullanılan tereyağını üreten kadın, başarısına "meme sütünden tereyağı" adını verdi. Hall, “Başardım. Anne sütümden tereyağı yaptım. Bu benim yağım!” diyerek, hem eşine, hem de takipçilerine müjdeyi verdi. Eşinden,  kendi yaptığı tereyağını tattıran kadına 10 üzerinden 5 puan geldi.

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