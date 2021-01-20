Anne sütü neden azalır? Anne sütünün kesilmemesi için ne yapmalı? Emzirme döneminde annelerin korkulu rüyası olan bir çok anne zaman zaman sütünün azaldığından, bebeğini yeterince emziremediğinden, bebeğinin aç kaldığından endişe duyar. Peki Anne sütü neden azalır? Anne sütünün kesilmemesi için ne yapmalı?

ANNE SÜTÜ NEDEN AZALIR?

Anne sütünün kesilme sebepleri bazı annelerde emzirme döneminde görülebilen çok önemli problemler arasında yer almaktadır. Sezaryen ya da normal doğum olması fark etmeksizin doğumdan sonra belirli bir süre geçmesinin ardından emzirilmesi gereken bebeğin anne sütü sayesinde beslenmesi mümkün olmaktadır. Emzirme döneminde bazı annelerde süt üretimi aşırı miktarda olduğundan dolayı bazı anneler süt üretimini azaltmanın yollarını aramaktadır. Ancak uzmanlar annelerin normal şartlar altında süt kesen ilaçları kullanmalarını tavsiye etmemektedir.

Bebeğin hem zihinsel hem de bedensel gelişiminde önemli bir rol üstlenen anne sütü, göğüslerdeki süt bezlerinin aktifleşmesiyle birlikte kendini göstermektedir. Belirli bir süre sonra göğüste süt bölgelerinde dolan sütlerin boşaltılmaması durumunda annede ağrı ve acı gibi sıkıntılara neden olmaktadır. Bu şikayetlerden rahatsız olan anneler birtakım çarelere başvurarak süt üretimini doğal yöntemlerle azaltmak istemektedir.

Süt üretim sürecini olumsuz etkileyerek anne sütünün azaltmasına neden olan besinlerin başında maydanoz ve nane gelmektedir. Nanenin kendine has kokusu bile sütün verimini olumsuz etkileyerek bebeğin süt emmesinden vazgeçmesine neden olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra maydanoz, sütün artması için gerekli olan suyun vücut dışına atılmasına neden olduğu için annelerin emzirme döneminde maydanoz tüketiminden uzak durması tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra adaçayı bitkisinden yapılan çaylar da süt kesilmesine neden olduğu için tavsiye edilmez.

ANNE SÜTÜ KESİLMEMESİ İÇİN NE YAPILMALI?

- Annenin gün içinde bol sıvı tüketmesi özellikle de bolca su içmesi

- Çok iyi beslenmesi ve gün içinde aç kalmaması

- Kaygıdan, endişeden uzak olması

- Çok fazla yorulmaması

- Yeterince uyuması.

- Bebeği sıklıkla emzirmesi gerekir.