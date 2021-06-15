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Anne ve babasını öldürdü!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu bilinen Mert D. (20), para istediği annesi Sevgi (46) ve babası Şenol D.'ı (47) para vermedikleri gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alındıktan sonra 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen Mert D., tutuklandı.

Anne ve babasını öldürdü!

Yaşanan olay gece yarısı Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre annesi Sevgi D. ve babası Şenol D.'den para isteyen Mert D. ailesinin bu isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıkardı. Çıkan tartışma büyüyünce uyuşturucu bağımlısı zanlı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. 

Anne ve babası para vermediği için öldürdü!

ÖNCE BABASINI SONRA ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Sevgi ve Şenol çifti öldürüldükleri evde can verirken, binadan yükselen çığlık seslerini duyan komşular polisi ve ambulansı aradı. Adrese gelen sağlık görevlilerinin müdehale etmesine gerek kalmadan anne ve baba hayatlarına gözlerini yumdular. Gözaltına alınan Mert D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren anne ve babanın cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

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