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  3. Anne yüreği işte! Sokak kedisi yavrusuna saldıran 3 köpeği pişman etti

Anne yüreği işte! Sokak kedisi yavrusuna saldıran 3 köpeği pişman etti

Adana'da bir kedi yavrularını korumak için köpeklere saldırdı. 3 sokak köpeği, çarşıda bir yavru kediyi köşeye sıkıştırınca anne kedi köpeklerin üzerine atladı.

Adana'da bir kedinin, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalama anı saniye saniye kameralara yansıdı. Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Reşatbey Mahallesi'nde gerçekleşti. 3 sokak köpeği, çarşıda bir yavru kediyi köşeye sıkıştırdı. Köpekler, kendinin etrafını sarıp, ona doğru hamle yaptı. Bu durumu fark eden ve çarşı esnafının "Tekir" adını verdiği anne kedi, 7 aylık yavrusunu kurtarmak için korkusuzca köpeklere saldırdı.

YAVRULARINI KORUMAK İÇİN KÖPEĞE SALDIRDI

Büyük bir şok yaşayan köpekler, kedinin saldırgan ve gözü kara hamlesinden korkup kaçtı. Kedi de yavrusunu kurtarmayı başardı. Kedi bununla da yetinmeyip köpekleri bir süre daha kovaladı. O anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. 

Esnaf Tufan Altunbüken, ise kediye yıllardır esnafın baktığını belirterek, "Kedi biraz agresif bir kedi. Daha önce de böyle yavrularını koruduğu olmuştur. Bu kez de güvenlik kamerasından gördüğümüz kadarıyla yavrusuna saldıran 3 köpeğe birden saldırıp onları kovalıyor. Her ne kadar kedi olsa da ana yüreği işte" dedi.

Anne yüreği işte! Sokak kedisi yavrusuna saldıran 3 köpeği pişman ettiAnne yüreği işte! Sokak kedisi yavrusuna saldıran 3 köpeği pişman ettiAnne yüreği işte! Sokak kedisi yavrusuna saldıran 3 köpeği pişman etti

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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