Müzeyyen Senar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Şarkıları neler?Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli olduSON DAKİKA! 17 kişiyi taşıyan uçak, Rusya'nın Tomsk kentinde kayboldu!Berksan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?Çin aşısı mı daha güçlü Alman aşısı mı? Bilim insanları araştırdı: BioNTech Sinovac'tan on kat fazla antikora sahip!Rusya koronavirüsle pençeleşiyor! Vaka ve ölüm oranları artıyor | En yüksek can kaybına ulaşıldıMüge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Tüm Türkiye Osman Büyükşen'i konuşuyor! Duygusal Twitter paylaşımı Türkiye'yi sarstı!Sibel Ülker Kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi dizi ve film projelerinde yer aldı?Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi? Kutsi şarkıları ve albümleriSurvivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı!
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti, durumu görenler polise bildirdi!

Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti, durumu görenler polise bildirdi!

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yaşanan olayda anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir eken Ç.G. (29) ile babası G.G. (56) ekipler tarafından gözaltına alındı. Baba ve oğlun evlerinde de uyuşturucu bulundu..

Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti, durumu görenler polise bildirdi!

Afyon'un Dazkırı ilçesinde merhum karı-kocaya ait iki mezarın üzerine ekilmiş kenevir bitkisini gören mezarlık ziyaretçileri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 2 ayrı mezar üzerinde 26 kök kenevir bulunduğunu tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti, durumu görenler polise bildirdi!

Yapılan çalışmada Ç.G.'nin anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği ortaya çıktı. Ç.G.’nin Babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçuyla gözaltına alınana baba ve oğlun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT