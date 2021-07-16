Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti, durumu görenler polise bildirdi!

Afyon'un Dazkırı ilçesinde merhum karı-kocaya ait iki mezarın üzerine ekilmiş kenevir bitkisini gören mezarlık ziyaretçileri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 2 ayrı mezar üzerinde 26 kök kenevir bulunduğunu tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada Ç.G.'nin anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği ortaya çıktı. Ç.G.’nin Babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçuyla gözaltına alınana baba ve oğlun jandarmadaki işlemleri sürüyor.