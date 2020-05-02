Anneler Günü için şiir kısa, uzun, anlamlı 2021
Anneler Günü için şiir konusu en değerli varlığımız olan annelerimize ulaştırmak için araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. İşte Anneler Günü için şiir kısa, uzun, anlamlı 2021...
Anneler hayatımızdaki en değerli varlıklarımızdır. Birer koruyucu melek olan annelerimizin günü yaklaştı. Bu günde annelerine şiir vermek isteyenler internette "Anneler Günü için şiir" konusunu araştırmaya başladı. İşte detayları
ANNELER GÜNÜ NEDİR?
Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür.
ANNELER GÜNÜ İÇİN ŞİİR KISA, UZUN, ANLAMLI 2021
ANNEM
Senden ayrı duramam,
Benim biricik annem.
Her sabah uyanınca,
Seni ararım hemen.
Bugün Anneler Günü.
En çok sevenin benim.
Seni candan kucaklar
Ellerinden öperim.
ANNELER GÜNÜ ŞİİRİ
Gülsem benimle gülen,
Sözleri güzel annem.
Ağlayınca üzülen,
Dünyaya bedel annem!..
Dediklerinden çıkmam,
Öğütlerinden bıkmam,
Her anne bir hazine,
Sevgili, canın annem!..
Bedrettin DANIŞMAN
ANNE
Nice günler kucağında yaşadım,
Ninniler söyledin, beni okşadım,
Her şeyim sendin, kolum kanadım,
Uzat ellerinden öpeyim anne.
Gözyaşlarını istiyor taşmak,
Evrende boştur, sensiz yaşamak,
Gurbete gidiyorum, son bir defa bak,
Uzat ellerinden öpeyim anne.
Abdulkadir KARADENİZ
ANNECİĞİM
Bekle beni anneciğim
Bir gün sana döneceğim
Pamuk gibi ellerinden
Doya doya öpeceğim
Demet demet çiçeklerle
Lâle menekşe güllerle
Aydınlık bir gelecekle
Annem sana geleceğim
Ne şirindir senin sözün
Yeter ağlamasın gözün
Bitsin artık çile hüzün
Annem sana döneceğim
Demet demet çiçeklerle
Ellerimde buketlerle
Duâlarla Tekbirlerle
Annem sana geleceğim.
Hayati OTYAKMAZ
ANNEM ANNEM
Annem, annem canım annem,
Sevgilidir benim annem.
Vücudundan bir parçayım,
Damarımda kanım annem.
Bir ömür boyunca beni,
Besledin sen gündüz gece.
Dilimden hiç bırakamam,
Ben de seni hece, hece.
Kalbime işledim seni,
Tespih eyledim ismini.
Çok severim ben annemi,
Herkes sevsin annesini.
Ali Sincer
SAKLA BENİ ANNE
Sen ninni söylerken anne
Ak güvercinler evimize
Gelinböcekleri konuyor
Saçımın tellerine
Sen masal söylerken anne
Mor menekşeler açıyor sesinde
Yüzünden kalkan kelebekler
Yavaşça konuyor kirpiklerime
Sen ninni söylerken anne
Başucumda mı uykum
Yastığımın altında mı
Söyle girsinler gözlerime
Söyle şu kedilere anne
Miyavlamasınlar eğri büğrü
Oyuncağımı korkutmasınlar
Girmesinler düşüne
Yumuyor gözlerimi gizli bir el
Yüzünü göremiyorum anne
Sar beni sakla beni
Sıcak sevgiler içine
Tavan nere gitti anne
Nere gitti evimizin duvarları
Daya ellerini anneciğim
Kediler düşmesin üstüme
Ali YÜCE
CANIM ANNEM
Yemeyip de yediren,
Giymeyip de giydiren,
Her an bizi düşünen
Canım annem, gül annem.
Kol açıp, kanat geren,
Ömrünü bize veren,
Biz gülünce sevinen
Canım annem, gül annem.
ANNEM
Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem,
Üzülmesin sakın derim
Melek annem, güzel annem.
İyi doğru sözler onda,
Şefkat dolu gözler onda,
Sevgi, ışık var yolunda,
Melek annem, güzel annem.
Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü, pırlanta öz,
Melek annem, güzel annem.
O gülerse çağlayanım,
O ağlarsa ağlayanım,
Ona gönül bağlayanım;
Melek annem, güzel annem
ANNECİĞİM
Anneciğim bugün sen dur
Ben bakayım sana ne olur
Ne istersen pişireyim
Evi silip devrişeyim
Ben doldurdum aklarını
Ödeyemem haklarını
Bugün senin günün anne
Bak kendini yordun gene
Canım kadar sevdiğim kim
ANNE
Ağaç olsan
Dal olurum anne
Yaprak olurum
Sana gelirim
Deniz olsan
Sel olurum anne
Irmak olurum
Sana gelirim
Bahçe olsan
Gül olurum anne
Toprak olurum
Sana gelirim
Güneş olsan
Yol olurum anne
Bayrak olurum
Sana gelirim
SAKLA BENİ ANNE
Sen ninni söylerken anne
Ak güvercinler evimize
Gelinböcekleri konuyor
Saçımın tellerine
Sen masal söylerken anne
Mor menekşeler açıyor sesinde
Yüzünden kalkan kelebekler
Yavaşça konuyor kirpiklerime
Sen ninni söylerken anne
Başucumda mı uykum
Yastığımın altında mı
Söyle girsinler gözlerime
Söyle şu kedilere anne
Miyavlamasınlar eğri büğrü
Oyuncağımı korkutmasınlar
Girmesinler düşüne
Yumuyor gözlerimi gizli bir el
Yüzünü göremiyorum anne
Sar beni sakla beni
Sıcak sevgiler içine
Tavan nere gitti anne
Nere gitti evimizin duvarları
Daya ellerini anneciğim
Kediler düşmesin üstüme
Ali YÜCE
DÜNYADAKİ MELEĞİM
Dünya ya gelmeden önce,
Yalvardım Yaradan'a.
Ağladım hıçkıra, hıçkıra
Nasıl yaşarım Dünya'da?
Ulu Yaradan buyurdu:
Gönderdim bir melek Dünya'ya
O yemez, seni yedirir.
O giymez, seni giydirir
Ben onu nasıl bilicem?
Sen ona anne diyecen.
ANNELERE
Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:
“Tenimde bir yara işler gibisin.”
Titrerim rüzgarlar keder vermesin;
Anneler beşikte der çocuğuna:
“Acını görmesin gözüm alemde,
Teselli demeksin bana son demde.”
Bütün ümitleri yel alır gider,
Tomurcuk açılır, sel alır gider;
Anneler büyütür el alır gider…
Ahmet Kutsi Tecer
ANNECİĞİM
Sesine, bakışına
Sevgisine doyamam
Ben annemin yerine
Kimseleri koyamam
Saçının bir teliyim
Yanağının alıyım
Ben kimsenin değilim
Annemin öz malıyım
Daha da çok severim
Ulu Tanrı ben seni
Ne olursun ayırma
Anneciğimden beni…
Kemalettin Tuğcu
ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ NASILDIR?
Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Anneler Günü için hazırlanmış bir kutlama pastası. Üzerinde İngilizce olarak “Anneler günü kutlu olsun!” yazmaktadır. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Beni benden çok sevdiğine inandığım seçkin insan Benim Güzel Annem. Seni çok ama çok seviyorum.
Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.
Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim…
Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni çok seviyorum Annem.Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun.Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “ANNE” derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.
Sesimi duyan tek insan… Anneler günün kutlu olsun benim bitanecik anneciğim…
Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle…
Sığınabileceğim tek limansın sen anneciğim. Saygıyla ellerinden öpüyorum.
Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.
Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.
Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.
Canım annem sen benim en kıymetli varlığımsın…
Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.
Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum…
Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan Benim Güzel Annem. Seni çok seviyorum.
Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.
Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim…
Güzel annemiz sen bizim her şeyimizsin.
Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum, Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum
Dün, bugün ve yarın..Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.
Dünyada hiç birşeyi seni sevidim kadar sevmedim. Anneler günün kutlu olsun!
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem
Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.
Sen benim koruyucu meleğimsin. Ellerinden öperim anneciğim.
Gücüme güç, umuduma umut katan annem… Anneler günün kutlu olsun!..
Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayat ışığımsın, Annemsin. Varlığımın tek nedeni… Anneler günün kutlu olsun anneciğim.
Dünyanın en güzel annesine sevgilerimle…