Anneler Günü için şiir kısa, uzun, anlamlı 2021

Anneler hayatımızdaki en değerli varlıklarımızdır. Birer koruyucu melek olan annelerimizin günü yaklaştı.

ANNELER GÜNÜ NEDİR?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür.

ANNELER GÜNÜ İÇİN ŞİİR KISA, UZUN, ANLAMLI 2021

ANNEM

Senden ayrı duramam,

Benim biricik annem.

Her sabah uyanınca,

Seni ararım hemen.

Bugün Anneler Günü.

En çok sevenin benim.

Seni candan kucaklar

Ellerinden öperim.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRİ

Gülsem benimle gülen,

Sözleri güzel annem.

Ağlayınca üzülen,

Dünyaya bedel annem!..

Dediklerinden çıkmam,

Öğütlerinden bıkmam,

Her anne bir hazine,

Sevgili, canın annem!..

Bedrettin DANIŞMAN

ANNE

Nice günler kucağında yaşadım,

Ninniler söyledin, beni okşadım,

Her şeyim sendin, kolum kanadım,

Uzat ellerinden öpeyim anne.

Gözyaşlarını istiyor taşmak,

Evrende boştur, sensiz yaşamak,

Gurbete gidiyorum, son bir defa bak,

Uzat ellerinden öpeyim anne.

Abdulkadir KARADENİZ

ANNECİĞİM

Bekle beni anneciğim

Bir gün sana döneceğim

Pamuk gibi ellerinden

Doya doya öpeceğim

Demet demet çiçeklerle

Lâle menekşe güllerle

Aydınlık bir gelecekle

Annem sana geleceğim

Ne şirindir senin sözün

Yeter ağlamasın gözün

Bitsin artık çile hüzün

Annem sana döneceğim

Demet demet çiçeklerle

Ellerimde buketlerle

Duâlarla Tekbirlerle

Annem sana geleceğim.

Hayati OTYAKMAZ

ANNEM ANNEM

Annem, annem canım annem,

Sevgilidir benim annem.

Vücudundan bir parçayım,

Damarımda kanım annem.

Bir ömür boyunca beni,

Besledin sen gündüz gece.

Dilimden hiç bırakamam,

Ben de seni hece, hece.

Kalbime işledim seni,

Tespih eyledim ismini.

Çok severim ben annemi,

Herkes sevsin annesini.

Ali Sincer

SAKLA BENİ ANNE

Sen ninni söylerken anne

Ak güvercinler evimize

Gelinböcekleri konuyor

Saçımın tellerine

Sen masal söylerken anne

Mor menekşeler açıyor sesinde

Yüzünden kalkan kelebekler

Yavaşça konuyor kirpiklerime

Sen ninni söylerken anne

Başucumda mı uykum

Yastığımın altında mı

Söyle girsinler gözlerime

Söyle şu kedilere anne

Miyavlamasınlar eğri büğrü

Oyuncağımı korkutmasınlar

Girmesinler düşüne

Yumuyor gözlerimi gizli bir el

Yüzünü göremiyorum anne

Sar beni sakla beni

Sıcak sevgiler içine

Tavan nere gitti anne

Nere gitti evimizin duvarları

Daya ellerini anneciğim

Kediler düşmesin üstüme

Ali YÜCE

CANIM ANNEM

Yemeyip de yediren,

Giymeyip de giydiren,

Her an bizi düşünen

Canım annem, gül annem.

Kol açıp, kanat geren,

Ömrünü bize veren,

Biz gülünce sevinen

Canım annem, gül annem.

ANNEM

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem

ANNECİĞİM

Anneciğim bugün sen dur

Ben bakayım sana ne olur

Ne istersen pişireyim

Evi silip devrişeyim

Ben doldurdum aklarını

Ödeyemem haklarını

Bugün senin günün anne

Bak kendini yordun gene

Canım kadar sevdiğim kim

ANNE

Ağaç olsan

Dal olurum anne

Yaprak olurum

Sana gelirim

Deniz olsan

Sel olurum anne

Irmak olurum

Sana gelirim

Bahçe olsan

Gül olurum anne

Toprak olurum

Sana gelirim

Güneş olsan

Yol olurum anne

Bayrak olurum

Sana gelirim

DÜNYADAKİ MELEĞİM

Dünya ya gelmeden önce,

Yalvardım Yaradan'a.

Ağladım hıçkıra, hıçkıra

Nasıl yaşarım Dünya'da?

Ulu Yaradan buyurdu:

Gönderdim bir melek Dünya'ya

O yemez, seni yedirir.

O giymez, seni giydirir

Ben onu nasıl bilicem?

Sen ona anne diyecen.

ANNELERE

Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:

“Tenimde bir yara işler gibisin.”

Titrerim rüzgarlar keder vermesin;

Anneler beşikte der çocuğuna:

“Acını görmesin gözüm alemde,

Teselli demeksin bana son demde.”

Bütün ümitleri yel alır gider,

Tomurcuk açılır, sel alır gider;

Anneler büyütür el alır gider…

Ahmet Kutsi Tecer

ANNECİĞİM

Sesine, bakışına

Sevgisine doyamam

Ben annemin yerine

Kimseleri koyamam

Saçının bir teliyim

Yanağının alıyım

Ben kimsenin değilim

Annemin öz malıyım

Daha da çok severim

Ulu Tanrı ben seni

Ne olursun ayırma

Anneciğimden beni…

Kemalettin Tuğcu

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ NASILDIR?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Anneler Günü için hazırlanmış bir kutlama pastası. Üzerinde İngilizce olarak “Anneler günü kutlu olsun!” yazmaktadır. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Beni benden çok sevdiğine inandığım seçkin insan Benim Güzel Annem. Seni çok ama çok seviyorum.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim…

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni çok seviyorum Annem.Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun.Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “ANNE” derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.

Sesimi duyan tek insan… Anneler günün kutlu olsun benim bitanecik anneciğim…

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle…

Sığınabileceğim tek limansın sen anneciğim. Saygıyla ellerinden öpüyorum.

Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.

Canım annem sen benim en kıymetli varlığımsın…

Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum…

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan Benim Güzel Annem. Seni çok seviyorum.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim…

Güzel annemiz sen bizim her şeyimizsin.

Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum, Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum

Dün, bugün ve yarın..Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

Dünyada hiç birşeyi seni sevidim kadar sevmedim. Anneler günün kutlu olsun!

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem

Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.

Sen benim koruyucu meleğimsin. Ellerinden öperim anneciğim.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem… Anneler günün kutlu olsun!..

Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayat ışığımsın, Annemsin. Varlığımın tek nedeni… Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

Dünyanın en güzel annesine sevgilerimle…