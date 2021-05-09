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Anneler Günü nöbetteki sağlık çalışanları için buruk geçiyor

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görevleri kadın doktorlar, evlatlarından ayrı geçirdikleri Anneler Günü'nü buruk geçiriyor.

Anneler Günü nöbetteki sağlık çalışanları için buruk geçiyor

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlıkçılar, ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastalara şifa dağıtmak için fedakarca çalışıyor.

Virüsü ailelerine bulaştırmamak için sevdiklerinden ayrı kalmayı göze alan sağlık çalışanlarından aynı zamanda anne olanların büyük bölümü Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçiriyor.

Çocuklarını telefonlarıyla görüntülü arayarak hasret gideren anneler, sarılıp kucaklaşacakları günü iple çekiyor.

Anneler Günü'nü hastalara şifa dağıtarak geçiren kadın doktorlardan Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli nöbetçi hekim Nihal Kaşıkçı, oğulları Mehmet ve Ali ile cep telefonuyla görüntülü görüştü.

Kaçıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nü de çocuklarından ayrı geçirmenin burukluğunu yaşadığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının çocuklarının çabuk olgunlaştığını anlatan Kaçıkçı, "Bizim çocuklarımız yalnız kalmaya alıştılar bayramlarda, nöbetlerde özel günlerde çalıştığımız için çocuklarımızda uzak kalıyoruz. Bugün mesai de olduğum için çocuklarım telefonla görüntülü arayarak Anneler Günümü kutladı." diye konuştu.

"AŞILI OLDUĞUM İÇİN BEN HAFİF ATLATTIM AMA EŞİMİN AĞIR GEÇTİ"

Eşi Evrim Kaşıkçı'yla birlikte geçtiğimiz günlerde Kovid-19'a yakalandığını anlatan Kaşıkçı, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştuğunu ifade etti.

Sağlık çalışanları olarak 1 yılı aşkın süredir salgınla mücadele ettiklerini anımsatan Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Bu süreçte riskin çokluğu virüs yükünün fazla olmasından dolayı hastalığa biz de yakalandık. Eşimle aynı anda olduk. Aşılı olduğum için ben hafif atlattım ama eşimin biraz ağır geçti. 10 gün kadar hastanede yattı sonrasında iyileşti. O süre içerisinde ben evde bir odada izole ettim. Çocuklarım kendi kendilerine yaşamlarını sürdü. Sağlıkçı çocukları biraz erken olgunlaşıyorlar."

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Anneler Günü nöbetteki sağlık çalışanları için buruk geçiyor

Anneler Günü nöbetteki sağlık çalışanları için buruk geçiyor

Anneler Günü nöbetteki sağlık çalışanları için buruk geçiyor

Anneler Günü nöbetteki sağlık çalışanları için buruk geçiyor

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