Annelere duyulan derin sevgi ve saygıyı ifade etmek için kutlanan Anneler Günü'ne sayılı günler kaldı. Anneler Günü'nü güzel cümlelerle kutlamak isteyenler, Anneler gününde anneye söylenecek sözler başlığıyla arama yapmaya başladı. İşte bu özel günü dile getirmemize yardımcı olacak anlamlı cümleler...

ANNELER GÜNÜ'NDE ANNEYE SÖYLENECEK GÜZEL SÖZLER

En değerli varlığımız olan annelere duyulan sevgi ve minneti ifade edecek kelime bulmak elbette mümkün değil. Ancak bazı özel cümleler ile annelerimizin yüzünü güldürebiliriz. Anneleri mutlu edecek en güzel sözleri sizler için derledik...

"Annesinin gönlünü kıran büyük günah işlemiş olur. -Hz. Muhammed

Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. - Atatürk

Bir anne, yüreği dibinde her zaman bir af bulunan bir uçurumdur.

Anne bir sanatçıdır, en güzel eseri de yavrusudur.

Kalplerimizi sevgiyle kapsayan, varlıklarıyla bizi yaşama bağlayan tüm annelerimizin, anneler günü kutlu olsun.

Cennet anaların ayakları altındadır.

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

Anneler belki her şeyi göremezler ama kalpleriyle duyalar.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Annem, seni çok arıyorum, çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Canım annem seni kalbimden sevgimle seviyorum herkesin annesi güzeldir ama benimkisi özeldir.

Gerçekten inandığım tek aşk, bir annenin çocuklarına duyduğu sevgidir.

Canım annem sen benim bu hayatta sahip olduğum en değerli varlıksın. Seni çok seviyorum.

Sonsuz, derin ve içten sevgini hiç esirgemediğin ve beni gerçekten çok sevdiğin için teşekkür ederim.”