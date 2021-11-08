Annelik heyecanını yaşarken kanser olduğunu öğrendi! Ünlü yıldız Victoria Ekanoye, bu defa hayranlarını üzdü

ABD pembe dizilerinin vazgeçilmez ismi Victoria Ekanoye, anne olma sevincini tam yaşayamadan kanser olduğunu öğrendi. Geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına alan ünlü yıldız, sosyal medya hesabında, kendisine kanser teşhisi koyulduğunu açıkladı. Korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyen Ekanoye, erken teşhis sayesinde kanserle çok iyi mücadele edebileceğini aktardı.

ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE KOLAY ATLATACAK

Bir dergiye röportaj veren ünlü yıldız, bebeğini emzirdiği sırada sol göğsünde bir kitle hissettiğini ve bu konuda bilinçsiz bir davranış göstermemek için vakit kaybetmeden hastaneye gittiğini söyledi. Kitleyi önemsemeseydi ve doktor kontrolünde bu konuyla ilgilenilmeseydi çok daha zor bir mücadele göstereceğini söyleyen Ekanoye, erken teşhis sayesinde tedavisinin ardından hızla iyileşeceğini bildirdi. Ünlü yıldız bir dergiye verdiği röportaj, "Annem 41 yaşında kız kardeşim ise 39 yaşında meme kanserine yakalandı. Göğsümdeki kitleyi fark edince hemen doktora koştum. Oğlumu bir daha göremeyeceğim diye çok korkmuştum ancak doktorum erken teşhis sayesine iyileşeceğimi söyledi. Gerçekten iyimser ve olumluyuz ve bunu sahip olduğumuz kadar erken yakaladığımız için gerçekten şanslıyız. "Şans doğru kelime mi bilmiyorum ama ben böyle hissediyorum." n