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  3. Annesi emzirirken nefessiz kaldı! 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Annesi emzirirken nefessiz kaldı! 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Annesi emzirirken nefessiz kaldı! 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Acı olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi kırsalında bulunan İsolar Mahallesi'nde meydana geldi.

Annesi 2 aylık Mehmet Andıç'ı emzirdiği sırada, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etti. Olay üzerine panik yapan anne durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

2 AYLIK BEBEK MÜDAHALERLERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bebeği Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Mehmet bebek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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