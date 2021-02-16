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Annesini boğazından bıçaklanmış halde bulunca şoke oldu: "Bu ev uğursuz"

İzmir'de, annesini boğazından bıçaklanmış halde bulan uyuşturucu etkisindeki O.A: 'Bu ev uğursuz. Babam da bu evde ölmüştü.' dedi. Hastaneye kaldırılan Sibel A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, uyuşturucu etkisindeki O.A'yı gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili yürüttüğü çalışmaları ise devam ediyor

Annesini boğazından bıçaklanmış halde bulunca şoke oldu: "Bu ev uğursuz"

İzmir'de, annesini boğazından bıçaklanmış halde bulan uyuşturucu etkisindeki O.A: 'Bu ev uğursuz. Babam da bu evde ölmüştü.' dedi. Hastaneye kaldırılan Sibel A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, uyuşturucu etkisindeki O.A.'yı gözaltına aldı, olayla ilgili çalışmaları ise devam ediyor.

Elde edinilen bilgiye göre, İzmir'in Konak ilçesi Levent Mahallesi 3481 Sokak'ta yaşayan O.A., annesini boğazından bıçaklanmış halde gördükten sonra 112 acil servisi aradı ve durumu bildirdi. Çok geçmeden olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sibel A. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.  

Uyuşturucu etkisinde olan O.A. 'Bu ev uğursuz, babam da bu evde öldü' diyerek acısını gösteren O.A.'nın cezaevinden yakın zamanda çıktığı öğrenildi. Polisin belirsiz görünen olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

 

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