Annesini dövdüğü gerekçesiyle babasını öldüren genç, tahliye oldu

Sultangazi'de meydana gelen ol aydqa, annesini dövdüğü gerekçesiyle babasını öldüren 16 yaşındaki İbrahim D.'nin ilk duruşması bugün, İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'mnde görüldü.Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılan İbrahim D., mahkemede olayı en ince detayına kadar anlattı.

"AĞLARSAN DİLİNİ KESERİM"

Sorgusunda, babasıyla aynı iş yerinde çalıştığını belirten 16 yaşındaki İbrahim D., o gün annesinin hasta olduğunu ve onu hastaneye götürmek için arabayla yola çıktıklarını fakat aracın içinde annesiyle babasının kavga etmesi üzerine eve geri döndüklerini belirtti. Annesinin ardından eve giren babasının çok sinirli göründüğünü ve tartışmaya devam ettiklerini söyleyen İbrahim D., "Sinirlendi, annemin kafasına yumruk attı. Annem ağlamaya başladı. Annem ağladıkça babam daha çok sinirlendi ve vurmaya devam etti. Kardeşlerim ağlamaya başladı. Babam annemin boğazından tutup kaldırıp yere fırlattı. Annem bayılmış gibi görünüyordu. Babam sağ ön cebinden siyah bir bıçak çıkarttı. O bıçak babama yadigardı, sürekli yanında taşırdı. Bıçakla annemin üzerine doğru yürüdü. Ağlarsan dilini keserim dedi. Annem de bıçağı tutmaya çalışırken eli kesildi." dedi.

"BENİ, KARDEŞLERİMİ VE ANNEMİ SÜREKLİ DÖVERDi"

Babasının tekrar annesini boğmaya çalıştığını ve bunun üzerine dayanamayarak koltukta duran bıçağı babasının karnına sapladığını belirten İbrahim D., "Ben babamı sakinleştirmeye çalıştım ancak 'seni de kardeşlerini de öldürürüm, sen karışma' dedi. Ben geri çekildim. Babam tekrar annemi boğmaya çalıştı. Annemin yüzü kıpkırmızı oldu. Nefes almakta zorlandığını görünce dayanamadım. Babamın koltuğun üzerinde bıraktığı bıçağı aldım. Babamın karnına iki kez sapladım. Babam annemi bıraktı ve evden çıktı. Daha sonra annem çıktı, çok korkmuştum. Babam evde devamlı annemle kavga ederdi. Babam beni ve kardeşlerimi devamlı döverdi. Annemi de devamlı döverdi." ifadelerini kullandı.

"SEVEREK EVLENMİŞTİM"

İbrahim D.'nin anık olarak dinlenen kardeşi Muhammed D. ise olay sırasında evde olmadığını belirtmesinin ardından kardeşinin ifadesini doğrular nitelikte, babasının kendilerine ve annesine sürekli şiddet uyguladığının altını çizdi. Anne Saniye D. ise ifadesinde eşiyle severek evlendiğini fakat çocuklarının doğmasının ardından eşinin onlara ve kendisine şiddet uygulamaya başladığını belirterek,"Eşimle severek evlenmiştim. İlk çocuğum doğduktan sonra şiddet görmeye başladım. Devamlı çocukları da dövüyordu. Beni dövmeye, yumruklamaya başladı. Cebindeki bıçağı çıkardı. Bana 'dilini çıkar keseceğim' dedi. Dilimi çıkarmaya çalışıyordum. Ağzımı kapatmaya çalıştığımda elim kesildi. Bu arada kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde çocuklar sessiz bir haldeydi. İbrahim babasının dışarı çıktığını söyleyerek arkasından gitmemi istedi. Dışarı çıktım. Eşim 5-10 metre ötede yerde yatıyordu. Elimde bulunan bir havluyu yarasının üstüne bastırdım ve ambulans çağırdım. İbrahim'in eşimi bıçakladığını görmedim." sözleriyle ifadesini tamamladı.

MEŞRU MÜDAFAA VE TEMİZ GEÇMİŞ SEBEBİYLE TAHLİYE SAVUNMASI

Duruşmada hazır bulunan sanık avukatı Ahmet Burak Temizer ise verdiği savunmada müvekkilinin 280 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Bu dosyada meşru müdafaa vuku bulmuştur. Müvekkilim maktulü iki kere bıçaklayıp bırakmıştır. Fırsatı olduğu halde eylemine devam etmemiştir. Kendisi cüsse olarak maktülden çok daha küçüktür ancak bıçakla böyle bir saldırıyı durdurabilecek durumdadır. Dolayısı ile meşru savunma biçimi ölçülüdür. Müvekkilimin temiz geçmişi ve meşru müdafaa göz önünde bulundurularak öncelikle tahliyesine, mahkeme aksi görüşte ise adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme tarafından verilen karar, sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek İbrahim D.'nin tahliyesi yönünde oldu.