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  3. Annesinin başına keserle vurarak öldürdü!

Annesinin başına keserle vurarak öldürdü!

Çanakkale'de 66 yaşındaki bir kadın, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu tarafından başına keserle vurularak öldürüldü.

Annesinin başına keserle vurarak öldürdü!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Recep Güler (68), eşinin telefonu açmamasından şüphelenip polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapının açık olduğunu görüp içeri girerek Nermin Güler'i yerde kanlar içerisinde hareketsiz buldu.

Annesinin başına keserle vurarak öldürdü!

ÜST KATINDA OTURAN OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinin incelenmesiyle Nermin Güler'in, üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki oğlu Kamil Güler tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına aldı.

Annesinin başına keserle vurarak öldürdü!

Olay yeri incelemesinin ardından Nermin Güler'in cenazesi, Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nermin Güler'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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