Kadınlar Günü'nün yaklaşmasıyla bu özel günde annelerini de unutmak istemeyen okuyucular internette araştırma yapmaya başladı. Peki Anneye Kadınlar Günü mesajı 2020 nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

Her yıl olduğu gibi bu yılda kadınlar günü 8 mart pazar günü kutlanacak.

ANNEYE KADINLAR GÜNÜ MESAJI, SÖZLERİ 2020

Bir tanecik annem. Bugün güçlü, ayakları yere basan, çalışan, kazanan ve kimseye muhtaç olmadan yaşayan biriysem senin sayende. Kadınlar Günün kutlu olsun.



Emeğin kıymetini bana verdiği emek ile kanıtlayan canım annem. Bugün senin günün. Her şey için teşekkür ederim. Kadınlar Günün kutlu olsun.



Dünyaya gözlerimi açtığım andan yuvadan kanatlanıp uçtuğum ana kadar yanımda oldun, bugün bildiğim ne varsa sen öğrettin ve hala ne zaman ihtiyacım olsa yanımdasın. Kadınlar Gününü kutluyor, seni çok seviyorum.



Bir anne bir ülkenin kaderini belirleyebilir. Bir anne değiştirebilir bir adımı ile dünyayı. Bugün şükrettiğimiz ne varsa, annelerin emek emek büyüttüğü evlatlarının eseri. Bugün emeği ile dünyayı değiştiren kadınların günü. Günün kutlu olsun annem.



Evimizin annesi. Bizleri mutlu etmek için o kadar fedakarlık yaptın ki. Bugün bir arada ve mutlu olmamızın mimarı sensin. Kadınlar Günün kutlu olsun.

En büyük emek bir insanı yetiştirmektir. Eğer bugün bir şeyleri başarabiliyorsam bu senin sayende canım annem. Emeğin için minnettarım. Dünya Emekçi Kadınlar Günün kutlu olsun.



Attığım her adımda benimle birlikte heyecanlanıyor, benimle sevinip benimle ağlıyorsun. Seni hak etmek için yaptım canım annem, neyin ödülüsün? Varlığına binlerce şükür, 8 Mart’ı kutlamayı en çok hak eden emekçi annem.



Anne olmak demek bir süper kahraman olmak demekmiş. Yıllardır hem iş hayatında hem de ev hayatında başarılı oldun ve bizlere mükemmel bir örnek oldun. Senin gibi güçlü bir kadının çocuğu olmak büyük bir gurur. Kadınlar Günün kutlu olsun!



Bir fener gibi yolumu aydınlatan, düştüğümde nasıl kalkmam gerektiğini bana gösteren ve bana sevmeyi öğreten ilk öğretmenim, annem. Dünya Emekçi Kadınlar Günün kutlu olsun.



Sen kocaman, köklü bir çınar gibi sarıp sarmaladın bizi yıllarca. Gözünden sakındın, belki hırpalandın. Yoruldun çoğu zaman, birçok şeyden vazgeçtin bizler için. Anne olmanın verdiği güç gözlerinden bir an olsun eksilmedi. Tüm emeklerin için teşekkür ederim anne. Kadınlar Günün kutlu olsun tanıdığım en harika kadın.



Hastalandığım zaman baş ucumdan hiç ayrılmayan, ben okuldan dönene kadar pencere önünde bekleyen canım annem. Canla başla büyüttün beni ama beklemelerin hiç bitmedi. Her zaman kalbin kalbimin yanında attı. Tüm emeklerin için sonsuz teşekkürler. Kadınlar Günün kutlu olsun.

Gerçek kahramanların pelerine ihtiyaçları yoktur. Dizin yaralandığında öperek geçiren, ilk kalp yarasında sarılarak dindiren annelerdir gerçek kahramanlar. 8 Mart Kadınlar Günün kutlu olsun anneciğim.



Her zaman, her yere ve her şeye yetişebilmene hayranım. Öylesine kocaman ki kalbin, sevdikçe daha da büyüyor sanki. Tek dileğim senin kadar harika bir kadın olmak canım annem. Kadınlar Gününü kutlarım.



Emek ne demek deseler, hemen annem derim! Dünümü güzelleştiren, bugünümü inşa eden, geleceğime ışık olan annem! Kadınlar Günün kutlu olsun!



Gülüşü ile dünyaları yenecek güçte olduğuna inandığım ve yanında her zaman güvende annem, ilk kahramanım, sırdaşım. Güçlü kadınlara en güzel örneksin, senin ışığında büyümenin gururu ile yaşıyorum. Kadınlar Günün kutlu olsun.



Ne zaman mutsuz olsam, ne zaman ümitsizliğe kapılsam, sadece sesini duymak bile yetiyor kendime getirmeye. Yeniden güçlendiğimi hissediyorum, ayağa kalkma gücü buluyorum. Hakkını nasıl öderim bilmem annem. Kadınlar Günün kutlu olsun.



Hiçbir zorluktan korkmayan, evlatları için yapamayacağı şey olmayan canım annem. Emek emek bizleri bugüne getirdiğin, her zaman yanımızda olduğun için ve bizlere verdiğin bütün güzellikler için çok teşekkür ederiz. Kadınlar Günün kutlu olsun.



Bugün hakları için dünyayı değiştiren kadınları anma günüymüş. Emeklerinin karşılığı için her savaşa girmeye hazır, gücüne inanan kadınların günü. Hayatımda gördüğüm en cesur ve güçlü kadın olan annem, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günün kutlu olsun!



En zor görev anneliktir. Bunca yıl bize verdiğin emeğin maddi bir karşılığı olması mümkün değil. Üstelik ne yıllık izin istedin ne de emeklilik. Varlığına binlerce şükür fedakar anneciğim. Kadınlar Günün kutlu olsun.



Her sabah kalktığında ilk önce bizleri düşündüğünü ve her gece yatarken bizler için dua ettiğini bilmek bile kendimizi güvende hissetmemiz için yetiyor birtanecik annem. Kadınlar Gününü kutluyorum. Tüm emeklerin ve fedakarlıkların için teşekkürler.

Bütün annelerin Kadınlar günü Kutlu olsun.



Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.



Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun.



Canım güzel annem dokundun her yer parlıyor sen benim her şeyimsin hayatımın anlamı en güzel insan seni seviyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun.



Bir annenin ne dediğine değil, ne demek istediğine kulak ver. Çünkü onlar, kimse kırılmasın diye bazı şeyleri söylemezler. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.



Anneler İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.



Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim.



Anne, melek gibidir. Bedeni olmasa da ruhu yeter. Tüm elleri öpülesi annelerimiz başta olmak üzere, tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.



Annelere ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.



Kadınlar zayıftır ama anneler pekguzelsozler.com çok güçlü kuvvetlidir! Varlıkları hayatımızı güzelleştirmekle geçiren, ayakları altında cennetle olan. Başta annem olmak üzere bütün anne ve anne adaylarının anneler günü kutlu olsun!

Annem senin sevgin dünyamı ışıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.



Üzüldüm, sen ağladın. Her derdime deva oldun.Cennet kokulu annem sen hep benimle kal. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.



Bir dünya kadınlar günü temennisi; “Anne ne olur, eksilme hiç başımızdan.” 8 Mart Kadınlar gününüz kutlu olsun.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya annelerine sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.



Dünyanın en büyük mucizesini gerçekleştirip anne olabilen yüce varlık. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun.



Cennet annelerin ayaklarının altındadır sözünden yola çıkarak tüm annelerin ve anne adaylarının 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.



Analarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum.



Dünyamızı güzelleştiren, hayatımıza değer katan başta şehit anne ve eşlerinin ve de tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.



Anneler olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan annelerin dünya kadınlar günü kutlu olsun.



Anne olabilecek bir bedene kıyan ellerden, kadınları sadece seks objesi gibi görenlerden hesap sorulsun. 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun.



Hayatın her alanında olduğu gibi toprağa da anne şefkatiyle dokunup hayat veren kadınlarımızın Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kutlu olsun.



Mücevher gibidir, bir annenin gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.



Dünya emekçi kadınlar günü kutlu olsun. Onlar kutsaldır hepsi anne ya da adayıdır sevdamız delikanlılığımız yaşantımız her şeydirler.



Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.



Hakaret ve şiddet yerine, sevgi ve şefkati hak eden, modern, özgür, anne olabilmenin kutsallığıyla doğmuşların kadınlar günü kutlu olsun.



Hayatımda beni çeken tek kadın olan annemin kadınlar günü kutlu olsun. İyi ki varsın anne.



8 Mart Dünya kadınlar günü kutlu olsun atalarımız ne doğru demiş anne gibi yar olmaz.



Varlıklarıyla, hayatı yaşamaya değer kılan; annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun!



Kadın olmak zor zanaat! Tüm kadınların ve annelerin Kadınlar Günü kutlu ve mutlu olsun!



Bir kadını süsü ve makyajı değil, anneliği güzelleştirir. Tüm annelerimizin kadınlar günü kutlu olsun

Tüm kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun. En başta senin olmak üzere Zübeyde anne!



Her kadın bir manifestodur, bir isyan, bir özlem, bir şiir ve bir Anne’dir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun.



Sahip olunabilecek en değerli mücevherdir benim annem Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.



Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun.



Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum anne. Kadınlar günün kutlu olsun.



Her kadınlar günü bana önce annemi çağrıştırır. Her kadın annedir, anne emektir, emek sevgidir. Günümüz kutlu olsun.



Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm annelerin 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun.



Elleri öpülesi kadınlar vardır, biz onlara “Anne” deriz. Tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler günü kutlu olsun.



Kadın anne kadın aşk kadın hayat hayattan kadını alırsanız geriye ne kalır ki. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

Bu, kadın hakları hareketinde odak noktasıdır. Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra, 8 Mart orada ulusal bayram oldu. Daha sonra gün, 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilene kadar ağırlıklı olarak sosyalist hareket ve ülkeler tarafından kutlandı. Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir, bazı ülkelerde büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, diğerlerinde ise kadınlığı kutlayan bir gündür.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ VAR MI?

Evet var. 19 Kasım her yıl Dünya Erkekler Günü olarak birçok etkinliğe sahne oluyor. Ancak 19 Kasım BM tarafından resmi kutlama günü olarak tanınmış değil.

1990'lardan bu yana 60'tan fazla ülkede düzenlenen Dünya Erkekler Günü etkinliklerinde odak noktası genellikle erkeklerin ve erkek çocukların sağlığı, cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve olumlu erkek rol modeller oluyor.

2016'nın teması "Erkek intiharlarını durduralım" şeklindeydi.