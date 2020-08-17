Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalandı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Covid 19 testi pozitif çıktığını açıkladı. Böcek'in yapılan incelemler sonucununda hastanede tedavi olduğu belirtildi.

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Böcek, " Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.