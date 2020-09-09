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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek uyutuldu!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede tedbir amaçlı uyutuldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek uyutuldu!

Türkiye'de vaka sayılarının son dönemde arttığı gözlemleniyor. Ülke genelinde artan vaka sayıları nedeniyle yeni tedbirler ve kısıtlamalar tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz dönemde koronavirüs testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada, Muhittin Böcek'in tedbir amaçlı uyutulduğu söylendi. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek uyutuldu!

Hastaneden yapılan açıklamada, 24 gündür koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “astım hastalığı nedeniyle ciğerlerinin zarar görmemesi için tedbir amaçlı uyutulduğu” kaydedildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör, Salı günü itibariyla Böcek’in kan değerlerinde düzelme olduğunu belirterek, şu ifadelerini kullandı:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve tıp fakültesi öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır”



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