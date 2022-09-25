Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: "Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım"

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te bir kadınının aracın üzerine çıkarak yaptığı müstehcen dans tepki çekti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken konuya ilişkin açıklama yapan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "And olsun ki bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım” dedi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Demre Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te istenilmeyen bir olay yaşandı. İsmi bilinmeyen bir kadın, bir aracın üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı. Tepki çeken görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Özellikle küçük yaştaki çocukların da gösteriyi izlediğinin görülmesi çok sayıda tepkiyi de beraberinde getirdi.

Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım

"BİR KADINA HOŞ OLMAYAN GÖRÜNTÜLER VERDİRTİLİP HIZLICA SERVİS EDİLMİŞTİR"

Yaşanan olayın ardından Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım

Kocakaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün düzenlemiş olduğumuz drift festivalinde, nereden ve kimler tarafından getirildiğini bilmediğimiz bir kadına hoş olmayan görüntüler verdirtilip hızlıca servis edilmiştir. Bu organizasyon dahilinde belediyemizin hiçbir hostes, manken vs kişiler ile anlaşması yoktur."

Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım

"Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız. And olsun ki bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım.”

Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Kocakaya, söz konusu kadının nasıl getirileceğine ilişkin güvenlik kameralarını incelediklerini ve yarın yazılı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım

Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım

Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım

Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım

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