Koronavirüs salgını sürecinde canının dişine takarak Antalya Kumluca Devlet Hastanesi'nde çalışan iki hemşire, hastanenin alt katta düşen bir hastanın olduğu bilgisi üzerine müdahale etmek için görev yerlerini terk etti. Bunun üzerine hemşireleri görev yerinde göremeyen Başhekim Dr. Ayşegül Alkan, edinilen bilgilere göre hemşirelerden A4 kağıdına 500 kere 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazmalarını istedi. Yazıyı yazan hemşireler, daha sonra söylenildiği üzere evrak kayıta teslim etti. Olay üzerine de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Peki Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ayşegül Alkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden görevden alındı? İşte detaylar...

DR. AYŞEGÜL ALKAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Uzman Doktor Ayşegül Alkan, 15 Eylül 1973 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 1990 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1996 yılında buradan mezun oldu. Daha sonra 1997 yılında Süleyman Demirel Tıp Fakültesinde Aneseziyoloji ve Reanimasyon bölümünde eğitim aldı, bu eğitimi 2002'de tamamladı. Alkan 47 yaşındadır.

Hekimlik deneyimi



2018-2008 Kumluca Devlet Hastanesi (Devam ediyor

2006 -2008 Aksaray Devlet Hastanesi

2003-2006 Ardahan Devlet Hastanesi

NEDEN GÖREVDEN ALINDI

Olayın ardından Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin, mobbinge uğradıklarını belirterek, Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine geniş kapsamlı inceleme başlatırken, Sağlık Bakanlığı da duruma el koydu. Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hakkında hem bakanlık hem de İl Sağlık Müdürlüğü'nce açılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Başhekim Dr. Ayşegül Alkan'ın görevden alındığı öğrenildi.