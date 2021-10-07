Antalya Muratpaşa'da mide bulandıran olay! Genç kıza istismarda bulundu, cezaevinden çıktıktan sonra kene gibi yapıştı! Genç kız sokağa adım atamıyor

Alınan bilgilere göre olay geçtiğimiz Nisan ayında Muratpaşa ilçesi gerçekleşti. Sakarya'dan iki yıl önce gelen S.A. ailesine katkı sağlamak için çalıştığı spotçunun sahibi M.Ü. isimli kişinin içeceğine uyuşturucu koymasının ardından cinsel istismarına maruz kaldı. S.A.'nın yaşadığı olayı şikayet etmesinin ardından M.Ü. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından 9 Mayıs'ta tutuklanıp cezaevine gönderildi.

EV ADRESİNİ ÖĞRENDİ, RAHATSIZ ETMEYE DEVAM ETTİ

Cezaevinde 2 ay kalan daha sonra ise hapisten çıkan M.Ü., S.A.'nın taşındığı yeni evin adresini öğrendikten sonra tacizlerini sürdürdü. M.Ü. kendisinden 17 yaş küçük olan S.A.'yı sevdiğini söyleyerek annesinin yanından kaçırmaya kalkıştı. Olayı gören mahalledeki vatandaşların müdahale etmesi sonucu link edilmek isteyen M.Ü. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"BENİ TEHDİT EDİYORDU"

Yaşadığı olayı anlatan S.A. işyeri sahibi M.Ü.'nün kendisine yönelik davranışlarının her gün değiştiğini söyledi. M.Ü.'nün kendisine asıldığını anlatan S.A." Beni taciz ediyordu. Çalıştığım yerde beni hep sıkıştırıyordu. Oturduğum masanın görünmemesi için önünü tahta ile kapattı. Beni tehdit ediyordu. Aileme de bu nedenle bir şey söyleyemedim." dedi.

EVİNE HEDİYELER BIRAKTI, OKULUNA GELDİ

Yaşadıklarını annesine anlattığını ifade eden S.A., M.Ü'den 5 kez şikayetçi olduğunu ifade ederek, hala peşinde olduğunu söyledi. Yeni taşındıkları evin adresini öğrenen M.Ü.'nün evin kapısına bir şeyler bıraktığını söyleyen S.A." Gözümüzü boyamak için hediyeler bırakıyor. Okulumun önüne geliyor. Beni kaçırmak için fırsat kolluyor. Korkudan bakkala bile gidemiyorum" diye konuştu.

AŞK VE TEHDİT NOTLARI

İşyerinde sürekli başının döndüğünü anlatan S.A., dengede durmakta zorlandığının anlatarak annesinin fark etmesiyle şüphelinin kendisine uyuşturucu verdiklerini söyledi. Sözlerine devam eden S.A.," Biz üst katta oturuyorduk. Benim odamın camını küçük taşlarla tıklatıp açmamı sağlıyordu. Sonra da elindeki uyuşturucuları odama atıyordu. Ben o atılan uyuşturucuları biriktirdim. Polise teslim ettim. Uyuşturucunun yanında, beni sevdiğini, benimle evleneceğini içeren aşk ve tehdit notları da vardı" ifadelerini kullandı.

ÖZEL BÖLGELERİNE DOKUNDU

M.Ü.'nün çalışırken özel bölgelerine dokunduğunu da söyleyen S.A., “Beni tahta ile kapattığı yere sıkıştırıyordu. Vücudumu elliyordu. Adam 47 yaşında ve nişanlı. Benim babamdan bile büyük. Benden 2 yaş küçük oğlu var. Şu an nişanlısı var ve o kıza da uyuşturucu vererek deli etmiş. Korkuyorum. Dışarıya çıkamıyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.