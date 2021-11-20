Antalya Serik'te ekmek zammına tepki gösteren fırıncı 3 TL'lik ekmeği 2,25 TL'den satmaya başladı

Antalya'da 2,5 TL'den satılan 250 gram ekmeğin fiyatı yapılan zammın ardından 3 TL'ye çıkarıldı. Bu durum vatandaşları maddi yönden zorlarken söz konusu zamma tepki gösteren bir fırıncı esnafı vatandaşları mutlu edecek bir harekete imza attı.

Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde 12 yıldır faaliyet gösteren fırın işletmecisi Özkan Okatan, 250 gram ekmeğin fiyatının 2,5 liradan 3 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi.

"HESAPLI UN ALIYORUZ"

İşletmenin girişine "Serik halkının ekmeğiyle oynamayın kardeşim" tabelası asan Okatan, gazetecilere, vatandaşlara destek olmak istediğini söyledi.

Zarar etmeden ekmeğin maliyetini çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Okatan, "Biz ailecek çalışıyoruz. Hesaplı un alıyoruz. Peşin çalışıyoruz." dedi.

Fırından ekmek almaya gelen Naci Uyar ise Okatan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Okatan daha önce de 2,5 lira olan ekmeği 1,5 liradan satmıştı.