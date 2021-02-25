Antalya'da 3 kadın, kuyumcuyu soydu 80 bin TL'lik altın çaldı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, kuyumcuya giden 3 kadın satış görevlisini lafa tutarak 80 bin TL değerinde hırsızlık yaptı.

Edinilen bilgilere göre 3 kadın küpe bozdurmak için kuyumcuya girdi. Ancak satış görevlileri kadınların hareketlerinden şüphelenmeye başlayınca 'para yok' diyerek altınlarını almak istemedi.

İKİSİ OYALADI, BİRİ ÇALDI

3 kadından ikisi kuyumcuyu konuşarak dikkatini dağıtırken diğeri sürgülü cam vitrini açıp 80 bin TL değerinde altın çaldı. Ardından kadınlar olay yerinden uzaklaştı.

Kuyumcu çalışanı olan Emre Akal, altınların yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Çok geçmeden olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarından tespit eşkal doğrultusunda araştırma başlattı.

'USTAM ŞÜPHELENDİ'

80 bin TL'lik hırsızlık olayını anlatan Emre Akal, “Ustamla kahvaltı yapıyorduk. İçeriye 3 tane kadın geldi. Ellerinde 21 ayar küpe vardı. Ustam şüphelendi, para olmadığını söyledik. Fiyatı düşük söyleyip küpeyi almak istemedik ama ikisi önümüzü kapatıp oyalarken, bir diğeri camı açıp altınları almış. 14 ayardı ve 30-40 tane vardı. 80 bin TL değerindeydi. Altınların olmadığını görünce hemen ustama söyledim. Arkalarından koştuk ama bulamadık.” dedi.