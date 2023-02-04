Antalya'da Afrika Sineği ısırdı! Ölümden döndü!

48 yaşındaki Murat Terzi Zonuldak'tan Antalya'ya çalışma gitti, hayatı sinek ısırığıyla karardı. Terzi'nin ellerinde ve yüzünde yaralar oluşmuş ve Afrika sinek ısırığıyla layşmanyaz hastalığına yakalandığı tespit edildi. Tedavi olduktan sonra ise hastalıktan geriye ise yüzündeki izler kaldı.

HASTALIĞI BULUNAMAYINCA İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ta yaşayan Murat Terzi, Zonguldak'tan Antalya'ya şoför olarak çalışmaya gitti. Antalya'da Afrika sineğinin ısırması sonucu halsizlik ve yürüme güçlüğü şikayetleri başlayınca Terzi hastaneye başvurdu. Yapılan testlere rağmen hastalığı teşhis edilemeyen Terzi, İstanbul'a gönderildi. İki ay tedavi gören Terzi, Layşmanyaz teşhisi konuldu. Ancak hastalıktan geriye yüzünde geçmeyen izler kaldı.

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"YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Terzi:

"Antalya'ya gittim. Beni Afrika sineği diye bir sinek ısırmış. Ben bunun farkına varmamıştım. Nisan ayında gitmiştim Mayıs ayında uyku, yorgunluk, halsizlik başlangıcı oldu. Araba kullanamıyordum. Orada tedavi yaptırmak istediler ancak kabul etmedim. Zonguldak'a geldim. Burada bir teşhis koyamadılar. İstanbul'a tedavi için gittim. Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavim başladı. Yüzümde yaralar çıktı önce mantar hastalığından şüphelendik. Enfeksiyon bölümünde iki ay günü gününe yattım. Orada bu hastalığın "layşmanya hastalığı" olduğu tespit edildi. Yürüyemez hale geldim. Unutkanlık, uyku, halsizlik başladı. Hastaneden taburcu olduktan sonra bile yürüyemedim. Bir kilo yük dahi taşıyamıyordum. Şimdi bile iyiyim görünüşte ama gücüm yok. Halen daha bir yıl boyunca tedavim sürecek. Başımdan böyle bir olay geçti. Ellerinden gelenin en iyisini Çapa Tıp Fakültesi'nde yaptılar. Devletten Allah razı olsun. Bir kuruş dahil para vermedim. Gerçekten çok pahalı ilaçlar var ama bir kuruş ödemedim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.