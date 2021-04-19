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  3. Antalya'da baba ve oğlun şüpheli ölümü! Evde ölü olarak bulundular

Antalya'da baba ve oğlun şüpheli ölümü! Evde ölü olarak bulundular

Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşayan baba ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Seyit Ali Paytar ile babası Osman Paytar'dan bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler 2 kişinin öldüğünü belirledi.

Antalya'da baba ve oğlun şüpheli ölümü! Evde ölü olarak bulundular

Antalya'nın Kepez ilçesinde baba ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2. katında birlikte yaşayan Seyit Ali Paytar (22) ile babası Osman Paytar'dan (65) bir süre haber alamayan yakınları eve geldi.

Eve girdiklerinde baba ve oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibinin olay yerinde yaptığı çalışma sürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Antalya'da baba ve oğlun şüpheli ölümü! Evde ölü olarak bulundular

Antalya'da baba ve oğlun şüpheli ölümü! Evde ölü olarak bulundular

Antalya'da baba ve oğlun şüpheli ölümü! Evde ölü olarak bulundular

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