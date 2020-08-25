Antalya'da bir saldırgan karşılık göremediği kadının ablasını bıçakladı

Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı ülkemizde bir cinayet teşebbüsü de Antalya'da gerçekleşti. Sennur N'nin kendisini reddetmesine rağmen abla Şenay N.'yi kendilerine engel olmakla suçlayan Süleyman T. kadının dükkanını basarak dehşet saçtı.

Saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesindeki bir güzellik salonunda meydana gelen olayda, otomobiliyle güzellik salonuna gelen Süleyman T., balkonda oturan Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden art arda bıçakladı. Saldırıyı gören Sennur N., Süleyman T.'ye engel olmak istedi, ancak saldırgan Sennur N.'yi bıçak tehdidiyle engelledi. Ardından da geldiği otomobiliyle olay yerinden hızla kaçtı.

3 bıçak darbesi alan Şenay N., çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Kadın, ameliyata alınırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Süleyman T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ABLAYI SUÇLADI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Süleyman T.'nin Sennur N.'ye platonik aşık olduğu, genç kızın aşkına karşılık vermemesine rağmen abla Şenay N.'yi kendilerine engel olmakla suçladığı öğrenildi.

TEHDİT ETMİŞ

Olay anında kızının güzellik salonunda olduğunu söyleyen Mustafa Kozak, "Çığlık sesini kızım sandım. Kızım da içerideydi. Hemen koştum. Kızım balkondan atlayıp kaçmış. Kardeşi müdahale ederken ona da saldırıda bulunmuş, kendisini bir odaya kapatarak kurtulmuş. Şüpheli, kaçarken 'Bu daha bitmedi' demiş" dedi.