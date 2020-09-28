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  3. Antalya'da cesedi yakılmak istenen şahsın CHP eski ilçe başkanı olduğu belirlendi

Antalya'da cesedi yakılmak istenen şahsın CHP eski ilçe başkanı olduğu belirlendi

Antalya'da ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangına müdahale eden ekiplerin bulduğu yakılmak istenen cesedin 53 yaşındaki CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğu belirlendi.

Antalya'da cesedi yakılmak istenen şahsın CHP eski ilçe başkanı olduğu belirlendi

Antalya'da ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından, alevlerin çıkış noktasında yanmış erkek cesedinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a (53) ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçam Mahallesi Kuruçay mevkiindeki ormanlık alanda sabah erken saatlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Ormana yayılmadan kısa sürede söndürülen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen yerde yanmış bir erkek cesediyle karşılaşıldı. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cesedi üzerinde kimliğe rastlanılmadı.

Antalya'da cesedi yakılmak istenen şahsın kimliği belli oldu

Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cesedin kimliğinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a (53) ait olduğu belirlendi. Yalçın'ın cenazesinin yarın morgdan alınarak Döşemealtı'nda defnedileceği öğrenildi.

Antalya'da cesedi yakılmak istenen şahsın kimliği belli oldu

2012-2015 yılları arasında CHP ilçe başkanlığı yapan Hasan Haluk Yalçın'ın CHP'den Antalya Milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da cesedi yakılmak istenen şahsın kimliği belli oldu

Berna Akkaya
Editör


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