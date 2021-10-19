AFAD'dan gelen bilgiye göre Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Antalya'da deprem mi oldu? Antalya neden sallandı 19 Ekim 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU? ANTALYA NEDEN SALLANDI 19 EKİM 2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Yunanistan'da 08.32 saatlerinde 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple Antalya ilinde de deprem hissedildi.