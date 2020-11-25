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  3. Antalya'da güpegündüz korkunç pusu! 2 kişi lüks cipte infaz edildi

Antalya'da güpegündüz korkunç pusu! 2 kişi lüks cipte infaz edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde trafikte seyir halinde olan cipteki 3 kişi kırmızı ışıkta bekledikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 1 kişi yaralı kurtuldu.

Antalya'da güpegündüz korkunç pusu! 2 kişi lüks cipte infaz edildi

Antalya'da güpegündüz silahlı saldırı gerçekleşti. Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kırmızı ışıkta bekleyen lüks bir cipteki 3 kişiye silahlı saldırı düzenledi. 

3 KİŞİ HEDEF ALINDI: 2 ÖLÜ 1 YARALI

Edinilen bilgiye göre, 34 DKF 631 plakalı lüks cipin içerisinde seyir halinde ilerleyen 3 kişi ışığa yaklaşırken yavaşladıkları sırada kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tabanca ile ateş açtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Başlarından vurularak ağır yaralanan biri sürücü, diğeri yolcu koltuğunda oturan 2 kişi hayatını kaybederken, diğer yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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