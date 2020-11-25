Antalya'da güpegündüz korkunç pusu! 2 kişi lüks cipte infaz edildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde trafikte seyir halinde olan cipteki 3 kişi kırmızı ışıkta bekledikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 1 kişi yaralı kurtuldu.
Antalya'da güpegündüz silahlı saldırı gerçekleşti. Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kırmızı ışıkta bekleyen lüks bir cipteki 3 kişiye silahlı saldırı düzenledi.
3 KİŞİ HEDEF ALINDI: 2 ÖLÜ 1 YARALI
Edinilen bilgiye göre, 34 DKF 631 plakalı lüks cipin içerisinde seyir halinde ilerleyen 3 kişi ışığa yaklaşırken yavaşladıkları sırada kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tabanca ile ateş açtı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Başlarından vurularak ağır yaralanan biri sürücü, diğeri yolcu koltuğunda oturan 2 kişi hayatını kaybederken, diğer yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.