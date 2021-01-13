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  3. Antalya'da halk otobüsünün peşine takılan patenli genç şoförün elinden zor kurtuldu

Antalya'da halk otobüsünün peşine takılan patenli genç şoförün elinden zor kurtuldu

Antalya'da halk otobüsünün arkasına tutunup paten süren genç, durakta araçtan aşağı inen otobüs şoförünün tepki gösterdiği genç, neye uğradığına şaştı ve paten sürerek değil koşarak kaçtı.

Antalya'da halk otobüsünün peşine takılan patenli genç şoförün elinden zor kurtuldu

.Olay dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi, İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyreden Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 07 AUU 626 plakalı halk otobüsünün arkasına takılan patenli gencin tehlikeli yolculuğu, kameralara takıldı.

Genç, bir süre aracın arkasında yolculuğunu devam ettirirken otobüsün durağa yanaşmasının ardından olanlar oldu. Aracın durmasıyla ön tarafı kontrol eden patenli genç, göz göze geldiği şoförün otobüsten inmesiyle bir anda kaçmaya başladı. Otobüs şoförü de arkasına bile bakmadan kaçan gence tepki gösterdi. O anlar kameralara yansırken, aracına tekrar binen otobüs şoförü güzergahında ilerlemeye devam etti.

Antalya'da halk otobüsünün peşine takılan patenli genç şoförün elinden zor kurtuldu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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