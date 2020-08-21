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Antalya'da İsveçli bir turist kaldığı otel odasında ölü bulundu!

Antalya'da yaşanan olayda Irak asıllı İsveç vatandaşı bir turist, kaldığı otel odasının banyosunda ölü olarak bulundu. İhbar üzerine otele gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da İsveçli bir turist kaldığı otel odasında ölü bulundu!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’ndeki bir apart otelde İsveç vatandaşı bir turist, duş almak için gittiği odasındaki banyoda yerde cansız halde yatarken bulundu. Durumu gören kız kardeşinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi cesedi morga kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’ndeki bir apart otelde saat 23.00 sıralarında mmeydana gelen olayda 17 Ağustos’ta babası ve kız kardeşiyle İsveç'ten Antalya'ya tatile Ali Hussein (30), iddiaya göre akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra kız kardeşi ile birlikte apart otelin 3’üncü katındaki odalarına çıktı.

Antalya'da İsveçli bir turist kaldığı otel odasında ölü bulundu!

Hussein duş almak için banyoya girerken, odada kız kardeş uykuya daldı. Uyandığında ağabeyini odada göremeyen kız kardeş, banyonun kapısını çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine banyoya giren kız kardeş, ağabeyini yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Antalya'da İsveçli bir turist kaldığı otel odasında ölü bulundu!

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Hussein'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hussein'in ölümünün şüpheli görülmesi üzerine otele olay yeri inceleme ekipler sevk edildi.

Antalya'da İsveçli bir turist kaldığı otel odasında ölü bulundu!

Savcı incelemesinin ardından Ali Hussein'in cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Okan Gül
Video Editörü


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