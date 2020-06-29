Antalya'da kaybolan 25 yaşındaki gençten acı haber! Kayalık alanda ölü bulundu

Antalya'da dün akşam saatlerinden beri kayıp olan 25 yaşındaki gencin cesedi bugün kale surlarının 200 metre altındaki kayalık bölgede bulundu.

Bir süredir haber alınamayan 25 yaşındaki Feyyaz Şahiner için dün akşam saatlerinde ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan başvuru üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda sabah vakitlerinde kale surlarından önündeki boş alanda Şahiner’in motosikletini buldu.

Kale surlarını araştırmaya başlayan asayiş ekipleri, surun 200 metre alt kısmında gencin cesediyle karşılaştı. Bölgedeki sarp ve kayalıklar nedeniyle Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı helikopter 2’nci sortisinde aşağıya sarkıtılan halatla cesedi almayı başardı. Savcılık incelemesinin ardından Şahiner’in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.