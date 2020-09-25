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  3. Antalya'da korku dolu anlar! Denizde hortum çıktı

Antalya'da korku dolu anlar! Denizde hortum çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki sahilde hortum çıktı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından telefonla kayıt altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında, saat 12.00 sıralarında hortum çıktı. Yaklaşık yarım saat devam eden hortum, sahil kıyısına ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla anbean kaydedildi.

HORTUM NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Hortum, kümülus bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgâr türüdür. Bu “hortum” bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük yıkıcı güce sahip olan bir doğa felaketidir. Hortumlar hakkında bir bilimsel teori ilk olarak 1917 yılında Alfred Wegener tarafından üretilmiştir ve bu teori günümüzde de doğru olarak kabul edilmektedir.

Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum, yerden emdiği sular ile bir “Su hortumu” oluşturur. Havanın mevsimsel değişimine göre kar hortumu ve alev hortumlarıda oluşabilmektedir.

 

Antalya'da korku dolu anlar! Denizde hortum çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör


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