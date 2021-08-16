Antalya'da korkunç kaza! 13 yaşındaki sürücü 15 yaşındaki arkadaşının ölümüne neden oldu!

Akılalmaz olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Gazi mahallesinde oturan 13 yaşındaki N.K.T. 15 yaşındaki arkadaşı B.Ş ile birlikte ailesinden habersiz bir şekilde arabayı kaçırarak gezmeye başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ne gelindiğinde kontrolü kaybeden N.K.T. kavşakta bulunan refüje çarptı. Kazanın etkisiyle kemer takmayan B.Ş aracın ön camından fırlayarak yan yatan aracın altında kaldı.

ÇEVREDEKİLER ARACI KALDIRDI

Kazaya tanık olan vatandaşlar heme devrilen otomobilin altına kalan B.Ş.'nin yardımına koştu. Sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar, aracı çocuğun üzerinden kaldırdı. Olay yerine gelen ve müdahalede bulunan ambulans ekipleri B.Ş'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

B.Ş.'nin yakınları olayı öğrenir öğrenmez olay yerine koştu. Genç çocuğun öldüğünü gören yakınları fenalık geçirdi. Yaşanan kaza anları ve sonrası, saniye saniye kameralara yansıdı. Zaman zaman yerde yatan çocuğa sarılarak gözyaşı döken iki ağabeyi, olay yerine gelen diğer yakınları teskin etmeye çalıştı.

SÜRÜCÜ KÜÇÜK SIYRIKLARLA KURTULDU

Kazadan küçük sıyrıklarla kurtulan sürücü N.K.T bir süre olay yerinde sakinleştirilmeye çalıştıktan sonra hastaneye kaldırıldı. B.Ş'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.