Antalya'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

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Antalya'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı

Antalya Manavgat'ta saat 12:05'te 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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