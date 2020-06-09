Antalya'da korkutan olay! Hamile kadın cam silerken dengesini kaybedip düştü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde cam silerken birinci kattan düşen 1 aylık hamile kadın, alt kattaki dükkanın tentesine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir süre sonra hamile kadını düştüğü tenteneden aldı. Kadın gelen ambulansla hastaneye gönderildi.

Birinci kattaki evinin camlarını temizleyen 1 aylık hamile Mızgın Şahin, dengesini kaybederek düştü. Şahin, alt katta bulunan bir iş yerinin tentesinin üzerine yüz üstü düştü. Kadının düştüğünü gören yakınları çevredekilerden yardım isterken, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, forklift yardımıyla tentenin üzerine çıkarak hafif şekilde yaralanan Şahin'e ilk müdahaleyi yaptı. Şahin'in düştüğü yerden indirilmesi için olay yerine itfaiye çağrıldı. Sedyeye alınan Mızgın Şahin, itfaiye merdiveniyle indirildi. Aşağıda bekleyen yakınları, karnını tutup ağlayan Şahin'e sarılarak gözyaşı döktü. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şahin, tedavi için yakındaki bir hastaneye götürüldü.

Olayı gören çevredeki esnaftan Veysel Sadınç, “Dükkanımda oturduğum sırada bir ses duydum. Bağrışmalar duydum. Balkondan atlayarak, düşen kızın yanına atladım. Baktım yüzüstü yatarak bağırıyor. Altına hemen bir yastık koydum. Kafasında kan vardı. Hamileymiş, sürekli 'karnım, karnım' diyordu" dedi.