Antalya'da korkutan yangın! 3 dekar alan küle döndü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen yangın, Kestel Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin cansiperane mücadelesiyle orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü yangına 3 arazöz, Alanya Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine ait 3 su tankeri, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor. Korkutan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.