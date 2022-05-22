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Antalya'da korkutan yangın! 3 dekar alan küle döndü!

Antalya’da gece saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi. Alanya'da ormanlık alanda başlayan yangını ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen yangın,  Kestel Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'da korkutan yangın! 3 dekar alan küle döndü!

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin cansiperane mücadelesiyle orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'da korkutan yangın! 3 dekar alan küle döndü!

Yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü yangına 3 arazöz, Alanya Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine ait 3 su tankeri, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi müdahale etti.

Antalya'da korkutan yangın! 3 dekar alan küle döndü!

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor. Korkutan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Antalya'da korkutan yangın! 3 dekar alan küle döndü!

Antalya'da korkutan yangın! 3 dekar alan küle döndü!

Antalya'da korkutan yangın! 3 dekar alan küle döndü!

Antalya'da korkutan yangın! 3 dekar alan küle döndü!

Antalya'da korkutan yangın! 3 dekar alan küle döndü!

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