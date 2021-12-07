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  3. Antalya'da öğrenci yurdunda kan donduran cinayet! Yurdun aşçısı "Deccal" diye bağırarak öğrencinin başını satırla kesti! Kesik başı göğsünün üstüne koydu!

Antalya'da öğrenci yurdunda kan donduran cinayet! Yurdun aşçısı "Deccal" diye bağırarak öğrencinin başını satırla kesti! Kesik başı göğsünün üstüne koydu!

Antalya'da kan donduran bir cinayet meydana geldi. Özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu.

Antalya'da öğrenci yurdunda kan donduran cinayet! Yurdun aşçısı "Deccal" diye bağırarak öğrencinin başını satırla kesti! Kesik başı göğsünün üstüne koydu!

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesindeki bir derneğin 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde gerçekleşti.

Yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u duvara dayayarak başını satırla kesti.

Antalya'da öğrenci yurdunda kan donduran cinayet! Yurdun aşçısı Deccal diye bağırarak öğrencinin başını satırla kesti! Kesik başı göğsünün üstüne koydu!

SATIRLA BAŞINI KESİP GÖĞSÜNE KOYDU

Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı.

Antalya'da öğrenci yurdunda kan donduran cinayet! Yurdun aşçısı Deccal diye bağırarak öğrencinin başını satırla kesti! Kesik başı göğsünün üstüne koydu!

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine yurda gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı bilgisine ulaşılan İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Öte yandan Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu da kaydedildi.

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