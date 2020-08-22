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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antal Orman Bölge Müdürü Dikici: "Bölgede 2 uçak, 5 helikopter, bir yönetim helikopteri, 28 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda ekibimiz söndürme faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına 2 uçak 4 helikopter ve 30'un üzerinde arazözün müdahaleyi sürdürüyor.

Antalya'da orman yangını

aw096077-02.jpgAntalya Serik ilçesine bağlı Töngüçlü Mahallesi Kaşıkmı mevkiinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.  Ormanlık arazinin sarp olması ve şiddetli poyraz nedeniyle henüz kontrol altına alınamayan yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çaba sarf ediliyor.

Antalya'da orman yangını

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak. 5 helikopter ve çevre il ve ilçelerden gelen takviyeyle 30'a yükselen arazözün müdahalesi güçlükle yapılabiliyor. Yangının yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmalarını sürdüren ekiplere Antalya Büyükşehir belediyesi ile Serik Belediyesine ait su tankerleri ve iş makineleri de destek veriyor. Vatandaşlar da yangının kontrol altına alınması çalışmalarına destek vermeye çalışıyor.

Antalya'da orman yangını

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, bölgedeki çalışmaları takip ediyor.  Yangının yaklaşık 30 hektarlık alanı kapsadığını bildiren Dikici, "Bölgede 2 uçak, 5 helikopter, bir yönetim helikopteri, 28 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda ekibimiz söndürme faaliyetlerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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