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  3. Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylüle kadar uzatıldı

Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylüle kadar uzatıldı

Antalya Valiliği, ormanlara giriş yasağının, meteorolojinin sıcaklarda artış yaşanacağına dair bilgi verilmesi üzerine 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylüle kadar uzatıldı

Antalya Valiliği'nden duyurulan bilgiye göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahminlerinde, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı açıklandı. Bu durumun orman yangınlarına neden olmaması için tedbir kararları alındığı belirtildi. Bu duruma göre, Antalya sınırları dahilindeki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz'da başlatılan ve 31 Ağustos'a kadar devam edeceği bilinen giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığı ilan edildi.

Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylüle kadar uzatıldı

ORMAN YAKINLARINDA MOLA, PİKNİK VE MANGAL YAPMAK YASAK

Ormanlar yakınlarında ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu bildirilen açıklamada, "Mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

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